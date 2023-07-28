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Савва Родионович

Место рождения

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Федор Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Иоанникий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Савин Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Тимофей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Попов Яков Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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