Савва Родионович
Место рождения
Дата рождения1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Федор Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Иоанникий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Савин Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Тимофей Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно