(Мартынова) Софья Фёдоровна
Место рожденияБелебей
Дата рождения06.12.1941
Дата смерти01.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
врач-рентгенолог
Бракосочетание
06.01.1967
Рождение ребёнка
26.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайличенко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.2009
Причина смерти: cancer