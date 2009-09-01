(Мартынова) Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартынова) Софья Фёдоровна

Место рождения

Белебей

Дата рождения

06.12.1941

Дата смерти

01.09.2009

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1941 г.р.
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Дети

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Добавил:

Ам
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1941

Отец: Мартынов Фёдор Иванович

Мать: Циммергакл (Zimmerhaklova) Мария Алойсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
врач-рентгенолог
Бракосочетание
06.01.1967

Муж: Михайличенко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
26.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайличенко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.2009
Причина смерти: cancer

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