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Вяхирев Александр Павлович

Место рождения

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вяхирева Мария Александровна

Мать ребёнка: Малашина Пелагея Максимовна

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяхирев Александр Александрович

Мать ребёнка: Малашина Пелагея Максимовна

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малашина Пелагея Максимовна

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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