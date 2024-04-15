Федосеева Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Федосеев Афанасий Алимпьевич
Отец ребёнка: Федосеев Олимпий Трофимович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федосеев Федот Алимпьевич
Отец ребёнка: Федосеев Олимпий Трофимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Сосанна Алимпиевна
Отец ребёнка: Федосеев Олимпий Трофимович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ульяна Алимпиевна
Отец ребёнка: Федосеев Олимпий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно