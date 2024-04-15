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Федосеева Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Федосеев Афанасий Алимпьевич

Отец ребёнка: Федосеев Олимпий Трофимович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Федосеев Федот Алимпьевич

Отец ребёнка: Федосеев Олимпий Трофимович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Сосанна Алимпиевна

Отец ребёнка: Федосеев Олимпий Трофимович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ульяна Алимпиевна

Отец ребёнка: Федосеев Олимпий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Олимпий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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