Куртыгина (Сапожникова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуртыгина (Сапожникова) Мария Алексеевна

Куртыгина (Сапожникова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Сапожников Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1895

Дочь: Устинова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
14.11.1897

Сын: Куртыгин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
23.08.1899

Сын: Куртыгин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
27.03.1901

Дочь: Акимова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1903

Сын: Куртыгин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
25.06.1905

Сын: Куртыгин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
24.03.1908

Дочь: Вилкова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
19.05.1910

Сын: Куртыгин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
18.01.1913

Сын: Куртыгин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
06.06.1915

Дочь: Кормилицина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
11.03.1919

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

1277503 Москва.Ремизова 10-57
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртыгин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртыгин Василий Иванович

Смерть
1943
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