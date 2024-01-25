Куртыгина (Сапожникова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1943
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Сапожников Алексей
Дочь: Устинова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович
Сын: Куртыгин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович
Дочь: Акимова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович
Сын: Куртыгин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович
Сын: Куртыгин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович
Дочь: Вилкова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович
Сын: Куртыгин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович
Дочь: Кормилицина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович
Сын: Куртыгин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Куртыгин Василий Иванович