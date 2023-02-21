? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1883 г.р.
1886 г.р.
1901 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1883

Сын: Haag Ludwig

Отец ребёнка: не указан

Reinfeld, Woroshilowgrad
Рождение ребёнка
17.06.1886

Сын: Haag Christian

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.11.1901

Сын: Haag Heinrich

Отец ребёнка: не указан

Reinfeld, Woroshilowgrad
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close