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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1883
Сын: Haag Ludwig
Отец ребёнка: не указан
Reinfeld, Woroshilowgrad
Рождение ребёнка
17.06.1886
Сын: Haag Christian
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.11.1901
Сын: Haag Heinrich
Отец ребёнка: не указан
Reinfeld, Woroshilowgrad
Смерть
Неизвестно