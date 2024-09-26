Кобзева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: (Кобзева) Мария Васильева

Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Кобзев Иван Васильев

Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Кобзев Михаил Васильев

Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Кобзев Пётр Васильев

Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: (Кобзева) Анна Васильева

Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Кобзева) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов

Рождение ребёнка
10.09.1891

Сын: Кобзев Григорий Васильевич (Еремеевич)

Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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