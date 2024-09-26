Кобзева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: (Кобзева) Мария Васильева
Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Кобзев Иван Васильев
Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Кобзев Пётр Васильев
Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: (Кобзева) Анна Васильева
Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Кобзева) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов
Рождение ребёнка
10.09.1891
Сын: Кобзев Григорий Васильевич (Еремеевич)
Отец ребёнка: Кобзев Василий Иванов
Смерть
Неизвестно