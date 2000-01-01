Рекшинская (Викулова) Надежда Васильевна
Место рожденияг. Нижний Новгород
Дата рождения26.07.1914
Дата смерти?.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Нижний Новгород
Место жительства
С 1914 по 1946
Бракосочетание
1938
Работа или профессия
С 1946 по 1947
техническая лаборатория Днепропетровского автозавода
Место жительства
С 1946 по 1947
Работа или профессия
По 1946
техническая библиотека завода фрезерных станков
Место жительства
С 1947 по 1987
Образование
Неизвестно
Нижний Новгород
десятилетка
Смерть
?.06.1987
Форос