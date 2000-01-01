Рекшинская (Викулова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Викулова) Надежда Васильевна

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Место рождения

г. Нижний Новгород

Дата рождения

26.07.1914

Дата смерти

?.06.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Нижний Новгород
Место жительства
С 1914 по 1946
Бракосочетание
1938

Муж: Рекшинский Гавриил Семёнович

Работа или профессия
С 1946 по 1947
техническая лаборатория Днепропетровского автозавода
Место жительства
С 1946 по 1947
Работа или профессия
По 1946
техническая библиотека завода фрезерных станков
Место жительства
С 1947 по 1987
Образование
Неизвестно
Нижний Новгород
десятилетка
Смерть
?.06.1987
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