Печников Василий Иоанникеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Печников (седов) Иоанникей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Печникова Ксения Дионисова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ольга Васильева
Мать ребёнка: Печникова Ксения Дионисова
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Печникова Ксения Дионисова
Рождение ребёнка
13.10.1913
Сын: Печников Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Печникова Ксения Дионисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно