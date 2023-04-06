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Печников Василий Иоанникеев

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Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печников (седов) Иоанникей Васильевич

Мать: не указана

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Печников Андрей Васильев

Мать ребёнка: Печникова Ксения Дионисова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ольга Васильева

Мать ребёнка: Печникова Ксения Дионисова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Печников Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Печникова Ксения Дионисова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Печников Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Печникова Ксения Дионисова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печникова Ксения Дионисова

Смерть
Неизвестно
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