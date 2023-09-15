Лосева (Люлина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева (Люлина) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

09.03.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
17.03.1824

Сын: Лосев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Лосев Григорий Семёнович

Тюрино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.03.1870

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