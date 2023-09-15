Лосева (Люлина) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти09.03.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1824
Сын: Лосев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Лосев Григорий Семёнович
Тюрино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.03.1870