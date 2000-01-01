Щетинин Александр Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смерти1842 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: Щетинин Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Щетинин Терентий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Щетинин Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Щетинин Яков Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1842 ст.