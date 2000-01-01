Щетинин Александр Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Александр Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: Щетинин Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Щетинин Терентий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Щетинин Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Щетинин Яков Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1842 ст.
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