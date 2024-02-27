Минаев Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Минаев Павел Андреевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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