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Денежкина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1875

Муж: Денежкин Алексей Дмитриевич

Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Денежкина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Денежкин Алексей Дмитриевич

Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Денежкин Феодосий Алексеевич

Отец ребёнка: Денежкин Алексей Дмитриевич

Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1914
Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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