Денежкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Денежкина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Денежкин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Денежкин Феодосий Алексеевич
Отец ребёнка: Денежкин Алексей Дмитриевич
Место жительства
1914
Смерть
Неизвестно