Суховерхий (Сухаверхая) Paraskeva Romanova — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховерхий (Сухаверхая) Paraskeva Romanova

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Суховерхий Илья Дмитриев

Отец ребёнка: Суховерхий Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
07.12.1803

Сын: Суховерхий Антон Дмитриев

Отец ребёнка: Суховерхий Дмитрий Иванов

Ботово, Пинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
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