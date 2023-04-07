Суховерхий (Сухаверхая) Paraskeva Romanova
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Суховерхий Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
07.12.1803
Сын: Суховерхий Антон Дмитриев
Отец ребёнка: Суховерхий Дмитрий Иванов
Ботово, Пинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно