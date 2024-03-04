Фурманов Виктор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1947
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1947
Отец: Фурманов Георгий Иванович
Мать: Фурманова Елена
Рождение ребёнка
16.09.1973
Сын: Фурманов Александр Викторович
Мать ребёнка: Фурманова Татьяна Сергеевна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурманова Татьяна Сергеевна