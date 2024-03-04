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Фурманов Виктор Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1947

Отец: Фурманов Георгий Иванович

Мать: Фурманова Елена

Рождение ребёнка
16.09.1973

Сын: Фурманов Александр Викторович

Мать ребёнка: Фурманова Татьяна Сергеевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурманова Татьяна Сергеевна

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