Осейков Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти29.04.1944
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Осейков Григорий Андреевич
Мать: не указана
Призыв на военную службу
24.02.1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место призыва: Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 91 сп Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 6381 Опись ... Показать все
Военная награда
18.01.1944
Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 91 сп 37 сд 2 ПрибФ Даты подвига: 12.03.1944 Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 7/н от: 20.03.1944 Издан: 91 сп 37 сд 2 Приба... Показать все
Военная награда
20.03.1944
Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 91 сп 37 сд 2 ПрибФ Даты подвига: 12.03.1944 Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 7/н от: 20.03.1944 Издан: 91 сп 37 сд 2 Приба... Показать все
Ранение
22.04.1944
Смерть
29.04.1944
Рогаткино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Причина выбытия: умер от ран Первичное место захоронения: Калининская обл., Опочецкий окр., Новоржевский р-н, д. Рогаткино, западнее, 750 м Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. и... Показать все
Перезахоронение
Неизвестно
Выбор, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Регион захоронения: Псковская обл. Место захоронения: Новоржевский р-н, с.п. "Выборская волость", д. Выбор Захоронение: 89921817