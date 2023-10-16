Музалевская Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музалевская Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1953

Дочь: Матюшенко Людмила Тихоновна

Отец ребёнка: Музалевский Тихон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музалевский Виктор Тихонович

Отец ребёнка: Музалевский Тихон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Помозова Валентина Тихоновна

Отец ребёнка: Музалевский Тихон Федорович

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