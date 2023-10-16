Музалевская Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1953
Дочь: Матюшенко Людмила Тихоновна
Отец ребёнка: Музалевский Тихон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музалевский Виктор Тихонович
Отец ребёнка: Музалевский Тихон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Помозова Валентина Тихоновна
Отец ребёнка: Музалевский Тихон Федорович