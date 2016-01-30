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Федоров Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1935

Дата смерти

30.01.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
30.01.2016
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