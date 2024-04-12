Корсун Павел Аггеевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1882
Дата смерти06.11.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1882
Отец: Корсун Аггей Симеонович
Мать: Корсун Варвара Наумовна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 89 /, м/к-1882г../ зап.№ 81 /
Крещение
05.11.1882
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1882г./ зап.№ 81 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 89 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука: Федот Михайлович Утовенко и Мирона Яковлевича Ткаченко жена Татьяна Иосип... Показать все
Смерть
06.11.1882
Причина смерти: В молодом возрасте - родовая слабость | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1882г./ зап.№ 35 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 120 /.
Похороны
08.11.1882
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1882г./ зап.№ 35 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 120 /.