Корсун Павел Аггеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Павел Аггеевич

Корсун Павел Аггеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

05.11.1882

Дата смерти

06.11.1882

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1882

Отец: Корсун Аггей Симеонович

Мать: Корсун Варвара Наумовна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 89 /, м/к-1882г../ зап.№ 81 /
Крещение
05.11.1882
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1882г./ зап.№ 81 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 89 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука: Федот Михайлович Утовенко и Мирона Яковлевича Ткаченко жена Татьяна Иосип... Показать все
Смерть
06.11.1882
Причина смерти: В молодом возрасте - родовая слабость | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1882г./ зап.№ 35 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 120 /.
Похороны
08.11.1882
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1882г./ зап.№ 35 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 120 /.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close