Гилязов Биктимир Валишевич
Место рожденияБашкирская АССР, Давлекановский р-н
Дата рождения18.12.1908
Дата смерти03.12.1981
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1908
Отец: Гилязетдинов Вялиш
Башкирская АССР, Давлекановский р-н
Рождение ребёнка
01.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гилязова Миннижиган
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гилязова Миннижиган
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1513765095/
Гилязов Бактимир Валишевич гв. ст. лейтенант Дата рождения __.__.1908 Место призыва Давлекановский РВК, Башкирская АССР, Давлекановский р-н Воинская часть 254 гв. сп 56 гв. сд ЗапФ ( 254 гв. сп, 56 гв... Показать все
Смерть
03.12.1981