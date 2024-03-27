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Гилязов Биктимир Валишевич

Место рождения

Башкирская АССР, Давлекановский р-н

Дата рождения

18.12.1908

Дата смерти

03.12.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1908

Отец: Гилязетдинов Вялиш

Мать: не указана

Башкирская АССР, Давлекановский р-н
Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязова Миннижиган

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гилязова Миннижиган

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1513765095/
Гилязов Бактимир Валишевич гв. ст. лейтенант Дата рождения __.__.1908 Место призыва Давлекановский РВК, Башкирская АССР, Давлекановский р-н Воинская часть 254 гв. сп 56 гв. сд ЗапФ ( 254 гв. сп, 56 гв... Показать все
Смерть
03.12.1981
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