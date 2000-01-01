Мурина Агрипина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Мурин Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Мурин Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Мурин Фёдор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурин Фёдор Павлович
Смерть
После 1816