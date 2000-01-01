Мурина Агрипина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурина Агрипина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Мурин Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Мурин Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Мурин Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мурин Фирст Фёдорович

Отец ребёнка: Мурин Фёдор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурин Фёдор Павлович

Смерть
После 1816
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