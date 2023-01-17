Лобушкина Татьяна Евтропиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Лобушкин Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
31.01.1913
Дочь: Ксения Семёновна
Отец ребёнка: Лобушкин Семён Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно