Воронов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Николай Александрович
Мать ребёнка: Воронова Надежда Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана Александровна
Мать ребёнка: Воронова Надежда Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Бийск