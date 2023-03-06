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Ходырев Никон Диев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Ходырев Дей Яковлевич

Мать: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Варвара Никонова

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Денисовна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Меланья Никонова

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Денисовна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ходырев Андрей Никонов

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Денисовна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ходырев ? Никонов

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Евдокия Денисовна

Смерть
Неизвестно
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