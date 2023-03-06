Ходырев Никон Диев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Ходырев Дей Яковлевич
Мать: Ходырева Евфросинья
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Варвара Никонова
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Денисовна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Меланья Никонова
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Денисовна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Денисовна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ходырев ? Никонов
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно