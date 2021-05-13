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Антипов Александр Васильевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.12.1951

Дата смерти

13.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1951

Отец: Антипов Василий Владимирович

Мать: Антипова Тамара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Рождение ребёнка
06.01.1973

Дочь: Антипова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
14.02.1982

Жена: Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна

14.02.1982 - венчание в Подмосковье 21.04.1982 - регистрация в ЗАГСе в Ленинграде
Рождение ребёнка
16.10.1982

Дочь: Глебова (Антипова) Вероника Александровна

Мать ребёнка: Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.11.1983

Сын: Антипов Артемий Александрович

Мать ребёнка: Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
29.08.1985

Дочь: Петрова (Антипова) Василиса Александровна

Мать ребёнка: Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
01.09.1987

Дочь: Гольдштейн (Антипова) Рина (Екатерина) Александровна

Мать ребёнка: Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна

Смерть
13.05.2021
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург

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