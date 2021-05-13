Антипов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1951
Дата смерти13.05.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Рождение ребёнка
06.01.1973
Дочь: Антипова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
14.02.1982
14.02.1982 - венчание в Подмосковье 21.04.1982 - регистрация в ЗАГСе в Ленинграде
Рождение ребёнка
16.10.1982
Дочь: Глебова (Антипова) Вероника Александровна
Мать ребёнка: Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
01.11.1983
Сын: Антипов Артемий Александрович
Мать ребёнка: Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
29.08.1985
Дочь: Петрова (Антипова) Василиса Александровна
Мать ребёнка: Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
01.09.1987
Смерть
13.05.2021
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург