Терехов Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терихов Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Терехова Ксения Сидоровна?
Рождение ребёнка
26.06.1872
Сын: Терехов (терихов) Пётр Иванович
Мать ребёнка: Терехова Ксения Сидоровна?
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терехова Ксения Сидоровна?
Работа или профессия
Неизвестно