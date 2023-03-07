Астраханцова Евдокия Григорьева
Место рожденияпоч. Черный Ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Черный Ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Астраханцов Павел Ермолаев
Отец ребёнка: Астраханцов Ермил (Ермило) Марков
Рождение ребёнка
27.02.1797 ст.
Сын: Астраханцов Прокопий Ермолаев
Отец ребёнка: Астраханцов Ермил (Ермило) Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812