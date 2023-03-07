Астраханцова Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Евдокия Григорьева

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Место рождения

поч. Черный Ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Черный Ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Астраханцов Павел Ермолаев

Отец ребёнка: Астраханцов Ермил (Ермило) Марков

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.02.1797 ст.

Сын: Астраханцов Прокопий Ермолаев

Отец ребёнка: Астраханцов Ермил (Ермило) Марков

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Ермил (Ермило) Марков

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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