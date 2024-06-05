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Муштриев Игорь Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

TW
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1962

Отец: Муштриев Виктор Григорьевич

Мать: Муштриева (Торопова) Раиса Сергеевна

Рождение ребёнка
27.06.?

Сын: Муштриев Максим Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муштриева Мария Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
29.08.1987

Жена: Матвеева (Васильева) Татьяна Валериановна

Рождение ребёнка
27.06.1988

Сын: Васильев (Муштриев) Александр Игоревич

Мать ребёнка: Матвеева (Васильева) Татьяна Валериановна

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