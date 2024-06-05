Муштриев Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1962
Рождение ребёнка
27.06.?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муштриева Мария Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.08.1987
Рождение ребёнка
27.06.1988