Шеина (Бухарова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеина (Бухарова) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

1874, тк замуж вышла в 1894г в 20 лет
Бракосочетание
11.02.1894

Муж: Шеин Роман Ананьевич

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
вступили в брак, ему 21 год, ей 20 лет
Рождение ребёнка
13.12.1894

Сын: Шеин Павел Романович

Отец ребёнка: Шеин Роман Ананьевич

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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