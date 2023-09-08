Шеина (Бухарова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
1874, тк замуж вышла в 1894г в 20 лет
Бракосочетание
11.02.1894
Муж: Шеин Роман Ананьевич
вступили в брак, ему 21 год, ей 20 лет
Рождение ребёнка
13.12.1894
Сын: Шеин Павел Романович
Отец ребёнка: Шеин Роман Ананьевич
Смерть
Неизвестно