Ростова (Столярова) Тамара
Место рожденияРоссия
Дата рождения1926
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ростов Александр
Рождение ребёнка
19.02.1947
Сын: Ростов Вячеслав
Отец ребёнка: Ростов Александр
Смерть
2003