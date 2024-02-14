Ростова (Столярова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростова (Столярова) Тамара

Место рождения

Россия

Дата рождения

1926

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ростов Александр

Рождение ребёнка
19.02.1947

Сын: Ростов Вячеслав

Отец ребёнка: Ростов Александр

Смерть
2003

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