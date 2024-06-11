Кирилл Селиванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Селиван Андреев
Мать: Василиса Евтеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья Фотиева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кирюшин Александр Кирилов
Мать ребёнка: Феодосья Фотиева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кирюшин Иван Кирилов
Мать ребёнка: Феодосья Фотиева
Смерть
1831