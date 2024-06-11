Кирилл Селиванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирилл Селиванов

Кирилл Селиванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Селиван Андреев

Мать: Василиса Евтеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосья Фотиева

Место жительства
Неизвестно
Татинки, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кирюшин Александр Кирилов

Мать ребёнка: Феодосья Фотиева

Татинки, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кирюшин Иван Кирилов

Мать ребёнка: Феодосья Фотиева

Татинки, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1831
Татинки, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.