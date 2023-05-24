Веселовский Алексей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1971
Бракосочетание
10.06.2005
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.09.2005
Сын: Веселовский Артём Алексеевич
Мать ребёнка: Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна
Рождение ребёнка
22.10.2010
Дочь: Веселовская Агнесса Алексеевна
Мать ребёнка: Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна
Рождение ребёнка
23.08.2016
Дочь: Веселовская Юстина Алексеевна
Мать ребёнка: Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна