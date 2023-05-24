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Веселовский Алексей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1971

Отец: Веселовский Леонид Владимирович

Мать: Веселовская Галина Николаевна

Бракосочетание
10.06.2005

Жена: Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.09.2005

Сын: Веселовский Артём Алексеевич

Мать ребёнка: Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
22.10.2010

Дочь: Веселовская Агнесса Алексеевна

Мать ребёнка: Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
23.08.2016

Дочь: Веселовская Юстина Алексеевна

Мать ребёнка: Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна

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