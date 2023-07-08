Фаддей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1843 ст.
Дочь: Пелагея Фаддеева(Лукьянова)
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Антонова
Военная служба
Неизвестно
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно