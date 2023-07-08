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Фаддей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1843 ст.

Дочь: Пелагея Фаддеева(Лукьянова)

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Антонова

Военная служба
Неизвестно
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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