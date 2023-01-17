Туманов Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Валентин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.09.1960

Жена: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
запись акта о заключении брака №*** от **.**.1960 (бюро ЗАГС Ленинградского района г. Казани Татарской АССР). Брак заключен в возрасте 21 год. Национальность русский. Семейное положение до вступления ... Показать все
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