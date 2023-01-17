Туманов Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.09.1960
Жена: не указана
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
запись акта о заключении брака №*** от **.**.1960 (бюро ЗАГС Ленинградского района г. Казани Татарской АССР). Брак заключен в возрасте 21 год. Национальность русский. Семейное положение до вступления ... Показать все