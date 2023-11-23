Иоанн Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Иоанн Михайлович (1738 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Кулачева Ростовского уезда. Жена его Дарья Иосифовна (1742-?), дочь священника Иосифа Дмитриевича. Дети: Прасков... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иосифова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья Иоаннова

Мать ребёнка: Дарья Иосифова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Дарья Иосифова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дарья Иоаннова

Мать ребёнка: Дарья Иосифова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Агафья Иоаннова

Мать ребёнка: Дарья Иосифова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Дарья Иосифова

Смерть
Неизвестно

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