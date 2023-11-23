Иоанн Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Иоанн Михайлович (1738 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Кулачева Ростовского уезда. Жена его Дарья Иосифовна (1742-?), дочь священника Иосифа Дмитриевича. Дети: Прасков... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иосифова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья Иоаннова
Мать ребёнка: Дарья Иосифова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Дарья Иосифова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дарья Иоаннова
Мать ребёнка: Дарья Иосифова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Агафья Иоаннова
Мать ребёнка: Дарья Иосифова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Дарья Иосифова
Смерть
Неизвестно