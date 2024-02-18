Подпрятов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодпрятов Павел Николаевич

Подпрятов Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подпрятов Николай Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Подпрятов Алик Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Подпрятова Валентина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Рыжкова Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.