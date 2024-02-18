Подпрятов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подпрятов Николай Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Подпрятова Валентина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Рыжкова Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно