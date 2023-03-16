Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Носкова (Коваленко) Нина Андреевна
Носкова (Коваленко) Нина Андреевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коваленко Андрей Федорович
Мать
Коваленко (Данилович) Арина Ефимовна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Коваленко Андрей Федорович
Мать:
Коваленко Арина Ефимовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия