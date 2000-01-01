Скородумова (Мараханова) Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти05.12.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1926
Сын: Скородумов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Скородумов Дмитрий Ильичь
Рождение ребёнка
1931
Сын: Скородумов Юрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Скородумов Дмитрий Ильичь
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Скородумова Лариса Дмитриевна
Отец ребёнка: Скородумов Дмитрий Ильичь
Рождение ребёнка
14.08.1943
Дочь: Бахменд Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Скородумов Дмитрий Ильичь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1989