Скородумова (Мараханова) Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумова (Мараханова) Анна Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

05.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Мараханов Семен Семенович

Мать: Мараханова Августа Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Скородумов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Скородумов Дмитрий Ильичь

Рождение ребёнка
1931

Сын: Скородумов Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Скородумов Дмитрий Ильичь

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Скородумова Лариса Дмитриевна

Отец ребёнка: Скородумов Дмитрий Ильичь

Рождение ребёнка
14.08.1943

Дочь: Бахменд Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Скородумов Дмитрий Ильичь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скородумов Дмитрий Ильичь

Смерть
05.12.1989
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