(Долгая) Лариса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгая) Лариса Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1975

Пол

Женский

Отец

После 1940 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1975

Отец: Долгий Анатолий Иванович

Мать: Анна Ивановна

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