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Скрябин Карп Андреев

Место рождения

дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Скрябин Андрей Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Анна Елисеева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762

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