Скрябин Карп Андреев
Место рождениядер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Скрябин Андрей Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрябина Анна Елисеева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762