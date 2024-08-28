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Бухнер (Беккер) Маргарета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

02.05.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Беккер (Бекер) Адам Гейдрихович

Мать: (Новак) Елизабет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Клеменс

Отец ребёнка: Бухнер Михаель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Лео

Отец ребёнка: Бухнер Михаель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухнер) Перпетуя

Отец ребёнка: Бухнер Михаель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Исидор

Отец ребёнка: Бухнер Михаель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухнер) Паулина

Отец ребёнка: Бухнер Михаель

Бракосочетание
24.11.1880

Муж: Бухнер Михаель

Рождение ребёнка
18.08.1881

Дочь: (Бухнер) Катарина

Отец ребёнка: Бухнер Михаель

Рождение ребёнка
03.09.1883

Сын: Бухнер Михаил

Отец ребёнка: Бухнер Михаель

Рождение ребёнка
16.10.1885

Дочь: (Бухнер) Анна

Отец ребёнка: Бухнер Михаель

Смерть
02.05.1906
Причина смерти: от водянки

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