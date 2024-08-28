Бухнер (Беккер) Маргарета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти02.05.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Беккер (Бекер) Адам Гейдрихович
Мать: (Новак) Елизабет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Клеменс
Отец ребёнка: Бухнер Михаель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Лео
Отец ребёнка: Бухнер Михаель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухнер) Перпетуя
Отец ребёнка: Бухнер Михаель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Исидор
Отец ребёнка: Бухнер Михаель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухнер) Паулина
Отец ребёнка: Бухнер Михаель
Бракосочетание
24.11.1880
Муж: Бухнер Михаель
Рождение ребёнка
18.08.1881
Дочь: (Бухнер) Катарина
Отец ребёнка: Бухнер Михаель
Рождение ребёнка
03.09.1883
Сын: Бухнер Михаил
Отец ребёнка: Бухнер Михаель
Рождение ребёнка
16.10.1885
Дочь: (Бухнер) Анна
Отец ребёнка: Бухнер Михаель
Смерть
02.05.1906
Причина смерти: от водянки