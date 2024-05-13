Залялетдинова Гайшә (Гайша)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залялетдинов Шамиль Шахи Улы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шаһи (Шахи) Минач Улы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Залялетдинова) Зайтуна Шахи Кызы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шаһи (Шахи) Минач Улы
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Залялетдинова) Зөбәйдә (Зубайда) Шахи Кызы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шаһи (Шахи) Минач Улы
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Залялетдинова) Мөнәвәрә (Мунавара) Шахи Кызы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шаһи (Шахи) Минач Улы
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Залялетдинова) Камария Шахи Кызы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шаһи (Шахи) Минач Улы
Смерть
Неизвестно