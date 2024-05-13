Залялетдинова Гайшә (Гайша) 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Залялетдинова Гайшә (Гайша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залялетдинов Шамиль Шахи Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шаһи (Шахи) Минач Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсетдинов Шаһи (Шахи) Минач Улы

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Залялетдинова) Зайтуна Шахи Кызы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шаһи (Шахи) Минач Улы

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Залялетдинова) Зөбәйдә (Зубайда) Шахи Кызы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шаһи (Шахи) Минач Улы

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Залялетдинова) Мөнәвәрә (Мунавара) Шахи Кызы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шаһи (Шахи) Минач Улы

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Залялетдинова) Камария Шахи Кызы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шаһи (Шахи) Минач Улы

Смерть
Неизвестно

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