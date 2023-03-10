Илюшенко (Минеева) Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1967
Дочь: Мустаева Оксана Юрьевна
Отец ребёнка: Илюшенко Юрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Илюшенко Юрий Степанович