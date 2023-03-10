Илюшенко (Минеева) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшенко (Минеева) Валентина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1967

Дочь: Мустаева Оксана Юрьевна

Отец ребёнка: Илюшенко Юрий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшенко Виталий Юрьевич

Отец ребёнка: Илюшенко Юрий Степанович

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