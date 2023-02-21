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Добровольский Юрий Николаевич
Добровольский Юрий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Добровольский Николай Александрович
1929 г.р.
Мать
(Волохвянская) Мария Моисеевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
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ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Добровольский Николай Александрович
Мать:
Мария Моисеевна
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