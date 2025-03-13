Кузнецов Иван Федорвич 08.10.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Иван Федорвич

Место рождения

Маслениково, Кинешемский район, Ивановская область

Дата рождения

08.10.1906

Дата смерти

17.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1906

Отец: Кузнецов Фёдор

Мать: не указана

Маслениково, Кинешемский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.12.1929

Дочь: Зайцева (Кузнецова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова (Носкова) Анна Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
13.01.1951

Жена: Кузнецова (Носкова) Анна Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Кинешемский ЗАГС Запись №32
Смерть
17.07.1957
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Причина смерти: рак правого легкого Запись №330 Выдано - 18 июля 1957 года

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