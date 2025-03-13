Кузнецов Иван Федорвич
Место рождения
Дата рождения08.10.1906
Дата смерти17.07.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1906
Отец: Кузнецов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1929
Дочь: Зайцева (Кузнецова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова (Носкова) Анна Ивановна
Бракосочетание
13.01.1951
Кинешемский ЗАГС Запись №32
Смерть
17.07.1957
Причина смерти: рак правого легкого Запись №330 Выдано - 18 июля 1957 года