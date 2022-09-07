Негуляев Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негуляев Александр Семенович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1915

Дата смерти

01.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
18.10.1946

Дочь: Захарцева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Негуляева Раиса Парфирьевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Негуляева Раиса Парфирьевна

Смерть
01.04.1979

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