Негуляев Александр Семенович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1915
Дата смерти01.04.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
18.10.1946
Дочь: Захарцева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Негуляева Раиса Парфирьевна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Негуляева Раиса Парфирьевна
Смерть
01.04.1979