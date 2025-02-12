(Балова) Александра
Место рожденияДонецк, Донецкая область, Украина
Дата рождения31.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1992
Отец: Балов Сергей
Мать: Балова (Марьина) Татьяна
Донецк, Донецкая область, Украина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.05.2012
Муж: Слаблюк Василий
Красноармейск, Донецкая область, Украина
Рождение ребёнка
19.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слаблюк Василий
Донецк, Донецкая область, Украина
Место жительства
19.07.2014
г. Кировск, Ленинградская область, Россия
Рождение ребёнка
01.01.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слаблюк Василий
г. Всеволожск, Ленинградская область, Россия