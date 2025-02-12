(Балова) Александра 31.01.1992 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Балова) Александра

Место рождения

Донецк, Донецкая область, Украина

Дата рождения

31.01.1992

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Муж

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1992

Отец: Балов Сергей

Мать: Балова (Марьина) Татьяна

Донецк, Донецкая область, Украина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.05.2012

Муж: Слаблюк Василий

Красноармейск, Донецкая область, Украина
Рождение ребёнка
19.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слаблюк Василий

Донецк, Донецкая область, Украина
Место жительства
19.07.2014
г. Кировск, Ленинградская область, Россия
Рождение ребёнка
01.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слаблюк Василий

г. Всеволожск, Ленинградская область, Россия

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