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Костин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

08.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Вячеслав Дмитриевич

Мать ребёнка: (Костина) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова (Костина) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: (Костина) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова (Костина) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: (Костина) Пелагея

Смерть
08.03.1986

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