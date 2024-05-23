Костин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти08.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Вячеслав Дмитриевич
Мать ребёнка: (Костина) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова (Костина) Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: (Костина) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова (Костина) Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: (Костина) Пелагея
Смерть
08.03.1986