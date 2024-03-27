Фятьхия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайретдинов Абдулхак
Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хайретдинова) Разия
Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Хайретдинова) Сагадят 2 Жена
Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин
Смерть
1953