Фятьхия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фятьхия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

1913 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайретдинов Абдулхак

Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хайретдинова) Разия

Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайретдинов Бадрутдин

Рождение ребёнка
1913

Сын: Алиакберов Абдул-Ахат

Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Хайретдинова) Сагадят 2 Жена

Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Бадрутдин

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1953
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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