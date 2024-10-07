Яков Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Родион Иванович
Мать: Дарья Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1746
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Ирина Кононовна
Рождение ребёнка
23.04.1748
Мать ребёнка: Ирина Кононовна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Суворов Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Кононовна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Суворова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Ирина Кононовна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Суворова) Аграфена Яковлевна
Мать ребёнка: Ирина Кононовна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Ирина Кононовна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Ирина Кононовна
Смерть
1790