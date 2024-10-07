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Яков Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Родион Иванович

Мать: Дарья Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1746

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Ирина Кононовна

Рождение ребёнка
23.04.1748

Сын: Суворов Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Кононовна

Карпово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Суворов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Кононовна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Суворова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Ирина Кононовна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Суворова) Аграфена Яковлевна

Мать ребёнка: Ирина Кононовна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Суворов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Кононовна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Суворов Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Кононовна

Смерть
1790

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